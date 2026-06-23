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Lania Monica
Selasa, 23 Juni 2026 | 16.18 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Cianjur Hari Ini Selasa, 23 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa melupakan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cianjur pada Selasa, 23 Juni 2026:

Imsak: 04:30 WIB

Subuh: 04:40 WIB

Terbit: 05:58 WIB

Duha: 06:28 WIB

Zuhur: 11:57 WIB

Asar: 15:17 WIB

Magrib: 17:48 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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