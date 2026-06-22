Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Majalengka Hari Ini Senin, 22 Juni 2026

JawaPos.com - Jadwal shalat harian merupakan informasi penting bagi umat Muslim agar dapat melaksanakan ibadah tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, masyarakat dapat mengatur aktivitas sehari-hari dengan lebih baik tanpa mengabaikan kewajiban menjalankan shalat lima waktu.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Majalengka pada Senin, 22 Juni 2026:

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Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:54 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB