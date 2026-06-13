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Lania Monica
Minggu, 14 Juni 2026 | 05.52 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Barat Besok Minggu, 14 Juni 2026

Ilustrasi shalat (Pexels) - Image

Ilustrasi shalat (Pexels)

JawaPos.com - Jadwal shalat harian menjadi informasi penting bagi umat Muslim untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih teratur tanpa mengabaikan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Bandung Barat pada Minggu, 14 Juni 2026:

Imsak: 04:26 WIB

Subuh: 04:36 WIB

Terbit: 05:49 WIB

Duha: 06:23 WIB

Zuhur: 11:53 WIB

Asar: 15:13 WIB

Magrib: 17:49 WIB

Editor: Hanny Suwindari
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