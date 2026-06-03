Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Yogyakarta Besok Kamis, 4 Juni 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Di tengah aktivitas sehari-hari yang padat, informasi ini membantu menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Yogyakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2026:

Imsak: 04:13 WIB

Subuh: 04:23 WIB

Terbit: 05:38 WIB

Duha: 06:06 WIB

Zuhur: 11:38 WIB

Asar: 14:59 WIB