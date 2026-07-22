Bintang Muda Lokananta Matangkan Musisi lewat Tur di Jakarta dan Yogyakarta

Tiga finalis Bintang Muda Lokananta tur di Jakarta dan Yogyakarta menguji kesiapan sebelum terjun ke industri musik. (Istimewa)
JawaPos.com - Program inkubasi musik Bintang Muda Lokananta (BML) Vol. 2 resmi berakhir. Penutupnya berupa tur di Jakarta dan Yogyakarta yang menjadi panggung terakhir bagi tiga finalis untuk menguji kesiapan mereka sebelum terjun ke industri musik.
Tur digelar di M Bloc Space, Jakarta, pada 11 Juli dan berlanjut ke Milli Sayidan, Yogyakarta, 18 Juli. Tiga finalis, yakni Drewgon, Barmy Blokes, dan BeverlyLine, tampil membawakan karya hasil proses inkubasi selama beberapa bulan terakhir. Di Jakarta, mereka berbagi panggung dengan Swellow Band, sedangkan di Yogyakarta bersama Skandal Band.
Tur tersebut melengkapi rangkaian program yang sebelumnya mencakup Lokananta Studio Gigs, sesi mentoring, rekaman di Studio Lokananta, hingga peluncuran album kompilasi para finalis. Program mendapat dukungan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan PT Danareksa (Persero).
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Berbeda dari ajang pencarian bakat pada umumnya, Bintang Muda Lokananta tidak berhenti pada pemilihan pemenang. Program ini dirancang sebagai inkubasi yang membekali musisi muda dengan pengalaman produksi, pendampingan, hingga kesempatan tampil di hadapan publik.
Musisi asal Maluku Tenggara Drewgon mengaku, memperoleh pengalaman yang sebelumnya sulit dibayangkan.
”Saya tidak pernah membayangkan bisa menjalani proses selengkap ini. Mulai dari mentoring, mengeksplorasi arsip musik Lokananta, rekaman di Studio Lokananta, sampai tampil dalam tur di dua kota. Semua itu membuka kesempatan yang sebelumnya terasa sangat jauh,” ujar Drewgon dilansir dari Antara.
Personel BeverlyLine Manggar menilai, sesi mentoring menjadi titik balik bagi grupnya. Berbekal masukan dari para mentor, mereka akhirnya merekam lagu berbahasa Indonesia untuk pertama kalinya.
”Kami mendapat banyak perspektif baru tentang bagaimana karya bisa lebih dekat dengan pendengar. Itu yang mendorong kami mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan,” kata dia.
Sementara itu, vokalis Barmy Blokes Wiki menyebut, kesempatan membangun jejaring menjadi pengalaman paling berharga selama mengikuti program tersebut.
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