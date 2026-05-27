Kurban di Kebagusan Jadi Momen Perpisahan Ria Ricis

JawaPos.com - YouTuber Ria Ricis berkurban di rumahnya di daerah Kebagusan Jakarta Selatan. Di sana, dia berkurban satu ekor sapi yang proses penyembelihan dan pembagian daging kurbannya dipasrahkan ke Masjid Nurul Huda Kebagusan.

Berkurban di momen Lebaran Idul Adha 2026 terasa cukup emosional bagi Ria Ricis. Pasalnya, kurban kali ini menjadi penanda perpisahannya dengan daerah Kebagusan karena ia akan segera menempati rumah barunya yang terletak di bilangan Cilandak Jakarta Selatan.

"Kurban kali ini sekalian perpisahan ya karena kalau diberikan panjang umur, kita akan pindah ke rumah baru. Rumahnya Moana juga," ujar Ria Ricis saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Ria Ricis mengungkapkan, rumah di daerah Kebagusan bukan rumah pribadinya karena itu adalah rumah ibunya. Di sana, Ria Ricis mengaku menumpang di rumah sang ibunda.

Sementara rumah di daerah Cilandak adalah rumah yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya sebagai konten kreator dan dunia hiburan Tanah Air.

"Jadi ini sekalian perpisahan, makanya kita memilih berkurban di daerah Kebagusan di rumah lama," papar Ria Ricis.

Ibu satu anak itu mengaku, momen perayaan Idul Adha 2026, ia berkurban dengan total 3 ekor sapi. Akan tetapi proses penyembelihannya dilakukan di tiga lokasi berbeda.

Selain di rumah lama di daerah Kebagusan, Ria Ricis juga menyembelih hewan kurbannya di Pesantren Oki Setiana Dewi di daerah Tangerang dan juga di salah satu pesantren temannya di daerah Bogor.