Kolaborasi Baznas–JawaPos.com Perluas Jangkauan Distribusi Kurban ke Warga Membutuhkan

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkolaborasi dengan JawaPos.com dalam menyalurkan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah/2026 untuk didistribusikan ke masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, JawaPos.com menggandeng pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Asy-Syukur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk penguat distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Panitia Kurban Masjid Asy-Syukur Dodi Chandra mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bentuk sinergi penyaluran manfaat kurban agar menjangkau lebih banyak penerima.

“Alhamdulillah kami dari tahun ini diamanahkan satu ekor sapi dari BAZNAS lewat JawaPos.com. Untuk kolaborasinya sendiri kami diamanahkan untuk penyembelihan sapi dari Baznas. Kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dodi kepada JawaPos.com, Rabu (27/5).

Sapi bantuan dari BAZNAS tersebut memiliki bobot lebih dari 300 kilogram dan menjadi bagian dari total hewan kurban yang diproses di Masjid Asy-Syukur tahun ini.

Secara keseluruhan, masjid menerima amanah penyembelihan sebanyak 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban berasal dari jemaah, warga sekitar, dan peserta program Tabungan Kurban.

Dodi menjelaskan, mekanisme distribusi daging kurban telah disusun berdasarkan pola yang dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya agar penyaluran berlangsung merata dan tepat sasaran.

“Kalau untuk pendistribusian itu sudah terstruktur dari tahun-tahun sebelumnya, baik kita distribusikan kepada jemaah, panitia pun juga mendistribusikan ke beberapa titik, dan termasuk pengurus pun juga akan mendistribusikan ke warga sekitar yang membutuhkan,” katanya.

Panitia memperkirakan jumlah paket daging yang dibagikan tahun ini tetap berada pada kisaran lebih dari 2.000 bungkus seperti pengalaman distribusi sebelumnya.