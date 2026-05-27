Peringatan Ustadz Abdul Somad! Daging, Kulit, hingga Kepala Hewan Kurban Tidak Boleh Dijadikan Upah Panitia

Ustad Abdul Somad
JawaPos.com - Ustadz Abdul Somad (UAS) memberikan peringatan keras ditujukan kepada umat Islam di Tanah Air untuk tidak menjadikan daging, kulit, hingga kepala hewan kurban sebagai upah untuk tukang jagal dan panitia kurban.
Jika tukang jagal dan panitia kurban diupah dengan daging, kulit, atau kepala hewan kurban, menurut UAS, ibadah kurban yang dilakukan orang yang berkurban menjadi rusak atau tidak sah.
Ustad Abdul Somad merekomendasikan agar tukang jagal dan panitia kurban sebaiknya ikhlas atau secara suka rela bekerja tanpa mengharapkan imbalan apa pun dalam pelaksanaan ibadah kurban.
Namun jika tidak bisa ikhlas atau tidak mau bekerja tanpa adanya upah, solusinya adalah dengan mengenakan biaya operasional penyembelihan hewan kurban terhadap setiap orang yang berkurban untuk membayar panitia kurban.
"Misalnya hewan kurban harganya Rp 3 juta, maka ditambahkan dengan biaya operasional," kata ustadz Abdul Somad.
Dia menyatakan, upah panitia kurban berupa uang tunai, bukan dalam bentuk daging, kulit, atau kepala hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan baik. Ustadz Abdul Somad meminta panitia kurban menginformasikan hal ini dengan jelas dan terang kepada mereka yang akan berkurban berkurban pada saat melaksanakan akad.
Kendati demikian, bukan berarti panitia kurban tidak boleh mendapatkan daging, kulit, atau kepala hewan kurban. Hal itu bisa dijadikan sedekah atau bukan menjadi upah bagi panitia kurban yang bekerja.
"Kalau tidak ada biaya operasional khusus, maka panitia akan ambil daging, kulit, bahkan kepala hewan kurban sebagai upahnya dan itu merusak ibadah kurban," tegas UAS.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan