6 Makanan Khas Idul Adha yang Ikonik dan Legend, Kuliner Menggoda Rasanya Juara

JawaPos.com – Idul Adha selalu menjadi momen yang dinantikan karena melimpahnya daging kurban yang siap diolah menjadi aneka kuliner lezat.

Berbagai makanan khas pun bermunculan di meja makan, mulai dari olahan berkuah santan hingga sajian panggang yang menggugah selera.

Setiap hidangan ikonik ini memiliki cita rasa dan keunikan tersendiri yang mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara.

Dilansir dari laman Traveloka dan Sasa pada Rabu (27/5), berikut enam kuliner makanan khas dan ikonik saat Idul Adha.

1. Sate

Sate terbuat dari potongan daging kecil yang ditusuk bambu lalu dipanggang di atas bara api hingga juicy dan beraroma harum.

Proses pembuatannya terbilang mudah dan bisa dilakukan bersama-sama sebagai aktivitas menarik di hari libur.

Sebelum dipanggang, daging perlu direndam dalam bumbu terlebih dahulu agar cita rasa khas Indonesia meresap ke setiap tusuknya.

Sate yang sudah matang biasanya disajikan dengan sambal kacang atau kecap pedas bersama sepiring nasi hangat.