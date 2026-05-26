Makna Idul Adha dalam Islam: Tentang Pengorbanan, Keikhlasan, dan Ketaatan kepada Allah

Ilustrasi Idul Adha
JawaPos.com - Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah oleh umat Islam. Hari raya ini identik dengan ibadah kurban dimana umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Dalam ajaran Islam, Idul Adha bukan sekadar perayaan tahunan. Lebih dari itu, momentum ini mengandung makna yang sangat dalam tentang pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta.
Peristiwa Idul Adha berakar dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Kisah tersebut menjadi simbol ujian keimanan yang sangat luar biasa dan terus dikenang oleh umat Islam hingga saat ini.
Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok Nabi yang memiliki keteguhan iman sangat kuat. Ketika Allah memerintahkannya untuk mengorbankan sang putra tercinta, Nabi Ismail, beliau tidak membantah ataupun ragu.
Karena ketaatan yang mutlak, keteguhan tauhid, dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah, termasuk saat diuji untuk mengorbankan putranya, Nani Ibrahim mendapatkan gelar tertinggi yaitu Khalilullah.
Sementara itu, Nabi Ismail juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah. Ia menerima perintah untuk disembelih dengan penuh keikhlasan kendati harus mengorbankan nyawanya sendiri.
Kisah ini diabadikan dalam Al-Qur’an Surah Ash-Shaffat ayat 102:
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ
Latin: Fa lammâ balagha ma‘ahus-sa‘ya qâla yâ bunayya innî arâ fil-manâmi annî adzbaḫuka fandhur mâdzâ tarâ, qâla yâ abatif‘al mâ tu'maru satajidunî in syâ'allâhu minash-shâbirîn.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK