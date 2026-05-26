Makna Idul Adha dalam Islam: Tentang Pengorbanan, Keikhlasan, dan Ketaatan kepada Allah

JawaPos.com - Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah oleh umat Islam. Hari raya ini identik dengan ibadah kurban dimana umat Islam menyembelih hewan kurban sebagai bentuk kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, Idul Adha bukan sekadar perayaan tahunan. Lebih dari itu, momentum ini mengandung makna yang sangat dalam tentang pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta.

Peristiwa Idul Adha berakar dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Kisah tersebut menjadi simbol ujian keimanan yang sangat luar biasa dan terus dikenang oleh umat Islam hingga saat ini.

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok Nabi yang memiliki keteguhan iman sangat kuat. Ketika Allah memerintahkannya untuk mengorbankan sang putra tercinta, Nabi Ismail, beliau tidak membantah ataupun ragu.

Karena ketaatan yang mutlak, keteguhan tauhid, dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah, termasuk saat diuji untuk mengorbankan putranya, Nani Ibrahim mendapatkan gelar tertinggi yaitu Khalilullah.

Sementara itu, Nabi Ismail juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah. Ia menerima perintah untuk disembelih dengan penuh keikhlasan kendati harus mengorbankan nyawanya sendiri.

Kisah ini diabadikan dalam Al-Qur’an Surah Ash-Shaffat ayat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ