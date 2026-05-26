Makna Hari Tasyrik dalam Tradisi Islam Setelah Perayaan Idul Adha dan Penyembelihan Kurban

JawaPos.com – Hari Tasyrik dikenal sebagai rangkaian hari setelah perayaan Iduladha yang memiliki makna khusus bagi umat Muslim.

Pada masa tersebut, masyarakat Muslim dianjurkan menikmati hidangan dari daging kurban sekaligus memanfaatkan hasil penyembelihan secara bijaksana.

Dilansir dari laman About Islam, Dalam sejarah Islam, Hari Tasyrik berkaitan dengan tradisi pengawetan daging kurban pada masa ketika teknologi pendingin belum tersedia. Daging biasanya diiris, diberi garam, lalu dijemur di bawah sinar matahari sebagai metode penyimpanan agar tahan lebih lama.

Istilah tasyrik berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan cahaya atau sinar matahari karena proses pengawetan dilakukan melalui penjemuran.

Namun, praktik tersebut kini mulai jarang dilakukan, terutama di kalangan jemaah haji, karena perkembangan teknologi telah menghadirkan metode penyimpanan daging yang lebih modern dan praktis.

Para umat muslim tidak dianjurkan untuk berpuasa pada hari tasyrik, melainkan mereka harus menikmati perayaan Idul Adha dengan berpesta dengan memakan daging kurban.

Hikmah di balik hari tasyrik ini adalah untuk memperbolehkan para peziarah merayakan musim haji dan menganjurkan mereka memakan daging yang telah mereka persembahkan karena Allah SWT.

Jamaah haji di masa lalu biasanya datang dari tempat yang jauh, dan daging bagi mereka merupakan santapan yang sangat berharga.

Kini, setelah daging tersedia dalam jumlah yang cukup, mereka pun diberi dorongan dan dorongan untuk mengonsumsinya pada hari-hari raya tanpa merasa bersalah.