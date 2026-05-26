Tradisi Hari Raya Idul Adha di Berbagai Negara yang Menguatkan Nilai Kepedulian dan Ketaatan

Ilustrasi merayakan Idul Adha (Freepik)
JawaPos.com – Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu perayaan penting bagi umat Muslim di berbagai negara dengan tradisi yang beragam, tetapi tetap memiliki makna yang sama.
Perayaan ini identik dengan pelaksanaan ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian sosial melalui penyisihan sebagian harta untuk membeli hewan kurban.
Secara historis, Idul Adha diperingati untuk mengenang keteguhan iman Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Tuhan, termasuk kesediaannya mengorbankan putranya, Nabi Ismail.
Peristiwa tersebut menjadi simbol kepatuhan, keikhlasan, dan pengorbanan dalam ajaran Islam. Karena alasan itu, tradisi kurban terus dilaksanakan umat Muslim setiap bulan Dzulhijah sebagai bagian dari peringatan Hari Raya Idul adha.
Berikut beberapa negara merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, seperti dilansir dari laman Travel and Tour World.
1. Uni Emirat Arab: Do'a, Perayaan dan Keterlibatan Masyarakat
Di UEA, Idul Adha 2025 ditandai dengan banyaknya partisipasi kegiatan keagamaan seperti salat hari raya, perayaan, dan amal. Pemerintah UEA bersama masjid-masjid setempat, telah melakukan persiapan jauh-jauh hari untuk memastikan perayaan berjalan lancar.
Dimana dimulai dengan salat di masjid-masjid di seluruh wilayah UEA, termasuk Masjid Agung Sheikh Zayed yang bergengsi di Abu Dhabi, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Presiden Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Lalu dilakukan khotbah-khotbah yang menyentuh hati yang berfokus pada keimanan, pengorbanan, dan persatuan.
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi UEA juga memainkan peran penting dalam merayakan Idul Adha bersama para pekerja, dengan menyelenggarakan beberapa acara “Idul Adha Bersama Para Pekerja: Kegembiraan dan Kebahagiaan”.
Perayaan ini berlangsung di sepuluh lokasi di seluruh UEA, dengan fokus pada penciptaan lingkungan yang inklusif dan bahagia bagi para pekerja yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan negara.
