Naila Putri Saragih
Rabu, 27 Mei 2026 | 00.03 WIB

Niat Shalat Idul Adha Lengkap Arab, Latin, dan Arti untuk Imam, Makmum, serta Munfarid

Ilustrasi shalat (Freepik)

 JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha adalah salah satu momen paling istimewa dalam kalender Islam yang tidak hanya dirayakan dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga diawali dengan pelaksanaan shalat Ied berjamaah di lapangan atau masjid. 

Sebelum memulai shalat, setiap Muslim wajib memantapkan niat di dalam hati, dan melafalkannya secara lisan hukumnya sunnah untuk membantu menguatkan kekhusyukan ibadah. Niat yang diucapkan pun berbeda tergantung posisi dalam shalat. 

Melansir panduan dari Baznas dan Kementerian Agama, niat merupakan bagian penting dalam shalat Idul Adha dengan bacaan yang berbeda bagi imam, makmum, dan munfarid. Niat dilafalkan bersamaan dengan takbiratul ihram sebagai awal pelaksanaan shalat agar ibadah dilakukan sesuai tuntunan.

Berikut adalah bacaan niat shalat Idul Adha yang perlu kamu hafal sebelum hari H. 

1. Niat Shalat Idul Adha sebagai Imam

اُصَلِّى سُنُّةً عِيْدِ الْاَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إِمَامًا للهِ تَعَالَى

Latin: Ushalli sunnatan li'idil adha rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat shalat sunnah Idul Adha dua rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala."

2. Niat Shalat Idul Adha sebagai Makmum

اُصَلِّى سُنُّةً عِيْدِ الْاَضْحَى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مَأْمُوْمًا للهِ تَعَالَى

