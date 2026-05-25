Inilah 8 Kesalahan Mengolah Daging Kurban Idul Adha yang Bikin Alot dan Bau

JawaPos.com - Momen Idul Adha selalu penuh dengan stok daging segar di rumah. Persediaan daging kurban ini biasanya langsung diolah menjadi berbagai macam hidangan. Namun, banyak orang yang sering melakukan kesalahan saat mulai mengolahnya.

Olahan daging segar ini tentu berbeda dengan menu harian saat Ramadhan. Daging bisa menjadi sangat alot jika dimasak dengan cara yang salah. Selain tekstur alot, aroma tidak sedap juga sering kali muncul.

Bau tidak sedap ini bisa merusak selera makan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, teknik persiapan dan memasak sangatlah penting untuk dipelajari.

Melansir dari RBC Ukraine dan Easy Clean Cook, berikut adalah delapan kesalahan utama yang wajib dihindari saat mengolah daging.

1. Memilih Daging Berwarna Gelap

Kesalahan pertama sering terjadi saat memilih warna daging sapi mentah. Orang sering mengambil potongan daging dengan warna merah yang sangat tua. Lemak kuning kecokelatan juga kerap dianggap sebagai hal biasa oleh pembeli.

Kondisi fisik tersebut menandakan daging berasal dari hewan yang sudah tua. Hewan yang lebih tua akan menghasilkan daging yang jauh lebih keras. Daging jenis ini tetap alot meski sudah dimasak dalam waktu lama.

Daging merah muda dengan lemak krem adalah pilihan yang paling sempurna. Memilih bahan berkualitas akan membuat proses memasak menjadi jauh lebih mudah.

Kunci keberhasilan dalam mengolah daging sapi adalah memilih daging yang berwarna merah muda dengan lemak berwarna krem muda dan memastikan teknik memasak yang tepat.