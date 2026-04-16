11 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Awet dan Tidak Bau, Bisa Tahan Setahun!

JawaPos.com – Menjaga kualitas daging kurban setelah Idul Adha menjadi hal penting yang sering kali diabaikan. Padahal, cara penyimpanan yang tepat tidak hanya membuat daging lebih awet, tetapi juga menjaga kandungan gizinya tetap optimal. Banyak masyarakat yang langsung menyimpan daging tanpa memahami teknik yang benar, sehingga berisiko cepat basi atau mengalami penurunan kualitas.

Mengutip dari laman Aqua dan BAZNAS, daging kurban sebenarnya memiliki batas waktu simpan yang berbeda, tergantung pada suhu dan cara penyimpanannya. Mulai dari penyimpanan di kulkas biasa hingga freezer, semuanya memiliki aturan tersendiri agar daging tetap aman dikonsumsi.

Berikut adalah panduan lengkap dalam bentuk listicle yang bisa Anda terapkan di rumah.

1. Daging di Kulkas (Chiller) Hanya Tahan 1–2 Hari

Jika Anda menyimpan daging di bagian kulkas biasa dengan suhu sekitar 0–4 derajat Celsius, maka daging hanya bertahan selama 1 hingga 2 hari. Penyimpanan ini cocok jika Anda berencana mengolah daging dalam waktu dekat. Pastikan daging disimpan dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi makanan lain.

2. Freezer Bisa Menyimpan Daging hingga 6–12 Bulan

Untuk penyimpanan jangka panjang, freezer menjadi pilihan terbaik. Pada suhu -18 derajat Celsius, daging kurban bisa bertahan hingga 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan tergantung jenisnya. Namun, kualitas rasa dan tekstur biasanya tetap optimal jika dikonsumsi dalam 6 bulan pertama.

3. Jangan Langsung Bekukan Daging yang Baru Dipotong

Kesalahan umum adalah langsung memasukkan daging segar ke freezer. Padahal, daging perlu didiamkan selama beberapa jam agar proses alami (rigor mortis) selesai. Jika langsung dibekukan, tekstur daging bisa menjadi keras dan kurang enak saat dimasak.