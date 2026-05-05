Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Makassar Besok Rabu, 6 Mei 2026

ilustrasi Jadwal Shalat./(Freepik)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai dengan ketentuan syariat.
Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya, jadwal shalat Rabu, 6 Mei 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI.
Imsak: 04:37 WITA
Subuh: 04:47 WITA
Terbit: 05:59 WITA
Dhuha: 06:27 WITA
Zuhur: 12:05 WITA
Asar: 15:23 WITA
