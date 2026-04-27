Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Kuningan Hari Ini Senin, 27 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu.

Terlebih di hari Jumat yang memiliki keutamaan tersendiri, informasi ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan ibadah dengan lebih maksimal.

Untuk wilayah Kuningan, jadwal shalat disusun berdasarkan perhitungan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam).

Metode hisab yang digunakan telah terstandarisasi dan menjadi pedoman utama umat Muslim di Indonesia.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Kuningan pada hari Senin, 27 April 2026:

Imsak: 04:21 WIB

Subuh: 04:31 WIB

Terbit: 05:40 WIB

Duha: 06:12 WIB