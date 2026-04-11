Simak, Jadwal Waktu Shalat Untuk Wilayah Bandung Minggu 12 April 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian merupakan hal penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan syariat.
Waktu shalat ditentukan melalui perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, jadwal shalat Minggu, 12 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.
Informasi waktu shalat berikut dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kemenag RI yang terpercaya.
Imsak: 04:26 WIB
Subuh: 04:36 WIB
Terbit: 05:44 WIB
Dhuha: 06:16 WIB
Zuhur: 11:54 WIB
Asar: 15:12 WIB
