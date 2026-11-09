3 Ancaman Serius bagi Nvidia di Balik Skandal Jensen Huang dan Dugaan Intelijen Tiongkok

Nvidia dilanda skandal perselingkuhan Jensen Huang dan dugaan spionase Tiongkok. (SiliconANGLE).
JawaPos.com - Skandal yang menyeret CEO Nvidia Jensen Huang terkait perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok berpotensi memunculkan tiga ancaman serius bagi perusahaan pembuat chip AI tersebut.
Mulai dari ketidakpastian kepemimpinan, persoalan tata kelola perusahaan, hingga meningkatnya tekanan politik Amerika Serikat (AS) terkait pengawasan ekspor teknologi ke Tiongkok.
Dewan direksi Nvidia sendiri sebelumnya telah memulai investigasi independen untuk memastikan apakah Huang menjadi target operasi intelijen asing.
Penyelidikan juga menjadi perhatian karena perempuan bernama Alice Huang yang dikaitkan dengan CEO Nvidia tersebut dilaporkan memiliki hubungan dengan Megaspeed, perusahaan Singapura yang pernah disorot terkait dugaan upaya memperoleh chip AI canggih yang dibatasi ekspornya ke Tiongkok.
Nvidia menyatakan tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan maupun informasi keamanan nasional telah bocor. Jensen Huang juga bersedia bekerja sama dalam penyelidikan dan untuk sementara tetap menjalankan tugasnya sebagai CEO.
Meski belum terbukti terjadi kebocoran informasi, kasus ini dapat menjadi persoalan serius bagi Nvidia. Terlebih, posisi Huang sangat sentral dalam keberhasilan perusahaan menguasai industri chip AI global. Berikut tiga ancaman yang berpotensi membayangi Nvidia akibat skandal tersebut.
Kepercayaan Investor terhadap Jensen Huang Terancam
Ancaman pertama adalah terganggunya kepercayaan investor terhadap kepemimpinan Jensen Huang. Selama ini, Huang bukan sekadar CEO Nvidia. Ia merupakan figur utama yang melekat dengan kesuksesan perusahaan dalam memanfaatkan ledakan kebutuhan teknologi AI.
Kemampuan Huang menjelaskan perkembangan teknologi, menentukan arah bisnis, dan membangun optimisme pasar membuat sosoknya menjadi bagian penting dari daya tarik investasi Nvidia.
Namun, ketergantungan perusahaan terhadap satu figur juga menciptakan kerentanan. Kontroversi yang menyeret Huang berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas kepemimpinan dan kemampuannya mengelola perusahaan di tengah tekanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022