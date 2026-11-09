3 Ancaman Serius bagi Nvidia di Balik Skandal Jensen Huang dan Dugaan Intelijen Tiongkok

JawaPos.com - Skandal yang menyeret CEO Nvidia Jensen Huang terkait perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok berpotensi memunculkan tiga ancaman serius bagi perusahaan pembuat chip AI tersebut.

Mulai dari ketidakpastian kepemimpinan, persoalan tata kelola perusahaan, hingga meningkatnya tekanan politik Amerika Serikat (AS) terkait pengawasan ekspor teknologi ke Tiongkok.

Dewan direksi Nvidia sendiri sebelumnya telah memulai investigasi independen untuk memastikan apakah Huang menjadi target operasi intelijen asing.

Penyelidikan juga menjadi perhatian karena perempuan bernama Alice Huang yang dikaitkan dengan CEO Nvidia tersebut dilaporkan memiliki hubungan dengan Megaspeed, perusahaan Singapura yang pernah disorot terkait dugaan upaya memperoleh chip AI canggih yang dibatasi ekspornya ke Tiongkok.

Nvidia menyatakan tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan maupun informasi keamanan nasional telah bocor. Jensen Huang juga bersedia bekerja sama dalam penyelidikan dan untuk sementara tetap menjalankan tugasnya sebagai CEO.

Meski belum terbukti terjadi kebocoran informasi, kasus ini dapat menjadi persoalan serius bagi Nvidia. Terlebih, posisi Huang sangat sentral dalam keberhasilan perusahaan menguasai industri chip AI global. Berikut tiga ancaman yang berpotensi membayangi Nvidia akibat skandal tersebut.

Kepercayaan Investor terhadap Jensen Huang Terancam

Ancaman pertama adalah terganggunya kepercayaan investor terhadap kepemimpinan Jensen Huang. Selama ini, Huang bukan sekadar CEO Nvidia. Ia merupakan figur utama yang melekat dengan kesuksesan perusahaan dalam memanfaatkan ledakan kebutuhan teknologi AI.

Kemampuan Huang menjelaskan perkembangan teknologi, menentukan arah bisnis, dan membangun optimisme pasar membuat sosoknya menjadi bagian penting dari daya tarik investasi Nvidia.