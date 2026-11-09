Profil Alice Huang, Sosok Perempuan Di Balik Skandal yang Menyeret CEO Nvidia Jensen Huang

JawaPos.com - Alice Huang menjadi perhatian setelah namanya dikaitkan dengan dugaan operasi intelijen Tiongkok yang menyasar CEO Nvidia Jensen Huang. Perempuan yang memiliki nama lain Huang Le itu disebut pernah menjadi petinggi perusahaan Singapura, Megaspeed, yang membeli chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia senilai lebih dari USD 4,8 miliar atau sekitar Rp 78 triliun dalam dua tahun terakhir.

Namanya mencuat setelah The New York Times mengungkap dugaan hubungan pribadi antara Alice Huang dan Jensen Huang. Hubungan tersebut turut menjadi perhatian dewan direksi Nvidia yang dilaporkan membuka penyelidikan menyusul pemberitaan mengenai kedekatan keduanya.

Alice Huang bukan kerabat Jensen Huang. Perempuan tersebut merupakan warga negara Tiongkok yang memiliki rekam jejak pekerjaan di sejumlah perusahaan dan institusi media, sebelum dikaitkan dengan bisnis semikonduktor melalui Megaspeed.

Namun, bukan hanya dugaan hubungan pribadinya dengan bos Nvidia yang membuat Alice Huang menjadi sorotan. Otoritas Amerika Serikat (AS) dilaporkan menemukan indikasi bahwa perempuan tersebut merupakan aset intelijen Tiongkok yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai Jensen Huang dan berpotensi memengaruhi kebijakan penjualan chip Nvidia ke Tiongkok.

Lantas, siapa sebenarnya Alice Huang dan bagaimana rekam jejaknya hingga terseret dalam salah satu skandal yang berpotensi mengguncang perusahaan teknologi paling bernilai di dunia tersebut?

Mantan Reporter Televisi yang Berkarier di Dunia Keuangan

Alice Huang juga dikenal dengan nama Huang Le. Berdasarkan profilnya dalam basis data perusahaan dana investasi swasta di Tiongkok, dia pernah bekerja sebagai reporter televisi sebelum masuk ke sektor keuangan. Dalam profil tersebut, Alice Huang disebut pernah bekerja untuk Hunan TV dan CCTV, lembaga penyiaran milik negara Tiongkok.

Dia juga dikaitkan dengan HSBC. Di bank internasional tersebut, Alice Huang disebut pernah menjadi asisten presiden divisi perbankan privat.

Dirangkum dari berbagai sumber, kariernya kemudian berlanjut ke industri pasar modal. Dia dilaporkan pernah menjabat sebagai wakil presiden di CITIC Securities, salah satu perusahaan sekuritas besar di Tiongkok.