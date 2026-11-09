CEO Nvidia Jensen Huang Akui Berselingkuh, Tulis Surat Sepanjang 251 Kata Sebagai Permintaan Maaf

Nvidia dilanda skandal perselingkuhan antara CEO-nya Jensen Huang (kanan) dengan perempuan yang diduga spion Tiongkok Alice Huang (kiri). (SiliconANGLE).
JawaPos.com - Pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang menyampaikan permintaan maaf kepada istri dan anak-anaknya setelah mengakui telah melakukan perselingkuhan. Pengakuan tersebut disampaikan melalui surat elektronik kepada seluruh karyawan Nvidia pada Minggu (8/11) waktu setempat, di tengah penyelidikan internal perusahaan terkait dugaan dirinya menjadi target operasi intelijen asing.
Dalam pesan kepada staf, miliarder teknologi berusia 63 tahun itu secara terbuka mengakui telah mengkhianati komitmen pernikahannya. Jensen juga mengakui tindakannya telah menyakiti anggota keluarganya.
“Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti dirinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan untuk apa yang telah saya lakukan,” kata Huang dalam email tersebut.
Permintaan maaf itu muncul pada hari yang sama ketika Nvidia mengumumkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing. Kasus tersebut berkaitan dengan seorang perempuan bernama Alice Huang atau Huang Le, yang diduga memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.
Hubungan dengan Alice Huang Jadi Perhatian
Laporan The New York Times pada 29 Oktober menyebut pejabat Amerika Serikat (AS) meyakini Alice Huang merupakan aset intelijen Tiongkok yang bertugas menyampaikan informasi kepada Beijing.
Alice diketahui pernah menjadi eksekutif di sebuah perusahaan pusat data di Singapura. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa pemantauan terhadap aktivitas Huang menunjukkan perempuan itu telah mengembangkan hubungan pribadi dengan pendiri Nvidia. Berikut isi lengkap surat permintaan maaf Jensen Huang:
Kepada rekan-rekan saya di NVIDIA,
Aku berutang permintaan maaf kepada keluargaku dan kalian semua.
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