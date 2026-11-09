Skandal Jensen Huang Memanas, Nvidia Selidiki Dugaan Operasi Mata-Mata Tiongkok

CEO Nvidia Jensen Huang. (Copyright AP Photo Julia Demaree Nikhinson).
JawaPos.com - Skandal yang menyeret CEO Nvidia Jensen Huang semakin memanas setelah perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) itu membentuk komite independen untuk menyelidiki hubungannya dengan seorang perempuan yang diduga terkait operasi intelijen Tiongkok.
Penyelidikan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah ada risiko kebocoran rahasia perusahaan maupun ancaman terhadap keamanan nasional AS.
Dalam pernyataan resmi pada Minggu (8/11), Nvidia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan oleh komite yang terdiri atas direktur independen dengan melibatkan penasihat hukum eksternal.
“Meski dewan direksi tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa keamanan nasional atau rahasia Nvidia telah dikompromikan, penyelidikan ini akan memeriksa seluruh informasi yang tersedia,” demikian pernyataan dewan direksi Nvidia.
Meski menghadapi pemeriksaan internal, Jensen Huang tetap menjalankan tugasnya sebagai CEO. Dewan direksi juga menegaskan masih memiliki kepercayaan terhadap Huang dan tim manajemennya.
Buat informasi, kasus ini bermula dari laporan The New York Times pada 29 Oktober yang mengungkap dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi spionase Tiongkok.
Seorang perempuan bernama Alice Huang atau Huang Le disebut berusaha membangun hubungan dekat dengan bos Nvidia tersebut untuk memperoleh informasi mengenai teknologi perusahaan.
Alice Huang bukan kerabat Jensen Huang. Namun, kedekatan keduanya memicu perhatian serius di Washington, terutama karena Nvidia merupakan salah satu perusahaan paling strategis dalam persaingan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok.
Persoalan ini semakin sensitif karena Alice Huang disebut bekerja untuk Megaspeed, perusahaan yang tercatat sebagai salah satu pembeli terbesar produk Nvidia.
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