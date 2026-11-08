Iran Ancam AS dengan Balasan Lebih Menghancurkan jika Trump Kembali Lancarkan Perang

JawaPos.com - Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak memulai perang baru karena tindakan itu akan dibalas dengan serangan yang disebut Teheran sebagai respons menghancurkan. Peringatan ini disampaikan pejabat senior keamanan Iran, Mohsen Rezaei, di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara dan ketidakpastian arah kebijakan militer pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sindiran terbuka terhadap situasi politik Washington setelah Partai Republik kehilangan kendali atas dua kamar Kongres dalam pemilu paruh waktu AS. Rezaei menghubungkan kekalahan politik tersebut dengan kondisi perang, sekaligus mempertanyakan siapa di pemerintahan AS yang masih dapat menerima pesan peringatan dari Teheran.

Dilansir dari Anadolu Ajansi dan Al Jazeera, Minggu (8/11/2026), Rezaei yang menjabat sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyampaikan peringatan itu melalui platform media sosial X pada Sabtu (7/11). Ia menuding Washington telah mengalami kekalahan dalam perang maupun pemilu. Rezaei kemudian menyebut sejumlah pejabat pemerintahan Trump yang menurutnya sedang menghadapi persoalan politik dan ketidakpastian posisi.

"Kalian telah kalah dalam perang dan pemilu. Vance sudah mengakui kekalahan, Rubio sedang menuju pintu keluar, Hegseth sebentar lagi dipecat, dan komandan CENTCOM sekarang menjadi podcaster!" tulis Rezaei.

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Ia kemudian mempertanyakan kepada siapa pemerintah Iran harus menyampaikan peringatan tersebut di Washington. Rezaei menegaskan, "Jadi, sebenarnya kepada siapa di Washington kami harus menyampaikan pesan ini? Mulailah perang, dan kalian akan menghadapi balasan yang menghancurkan."

Nama-nama yang disebut Rezaei merujuk pada Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, serta pimpinan Komando Pusat AS (CENTCOM). Sindiran itu menggambarkan upaya Teheran memanfaatkan tekanan politik yang sedang dihadapi pemerintahan Trump untuk memperkuat pesan pencegahan terhadap kemungkinan serangan baru.

Di sisi lain, hasil pemilu 3 November memberikan keuntungan besar bagi Partai Demokrat. Mereka berhasil merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat, sehingga Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres. Perubahan tersebut membatasi dominasi politik Trump dalam lembaga legislatif dan berpotensi mempersulit agenda pemerintahannya selama dua tahun terakhir masa jabatan.

Kekalahan itu juga menambah tekanan terhadap jajaran pemerintahan Trump, terutama terkait penanganan konflik dengan Iran. Namun, pernyataan Rezaei mengenai Vance yang telah mengakui kekalahan, Rubio yang akan meninggalkan pemerintahan, serta Hegseth yang segera dipecat harus dipahami sebagai klaim dan sindiran politik pejabat Iran, bukan pengumuman resmi mengenai pergantian jabatan di Washington.