Amerika Serikat dan Iran, Tunjukkan Optimisme Negosiasi untuk Mengakhiri Konflik

Donald Trump (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan adanya kemajuan dalam upaya mencapai kesepakatan dengan Iran di tengah meningkatnya dorongan Teheran untuk mempercepat proses gencatan senjata.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (3/11), Trump menyatakan bahwa perkembangan negosiasi berjalan positif dan mengaitkan optimisme tersebut dengan penurunan harga minyak dunia.
Sementara Wakil Presiden JD Vance mengungkapkan bahwa Washington telah melakukan sejumlah pembicaraan konstruktif dengan pihak Iran.
Meski demikian, pemerintah AS menegaskan bahwa kesepakatan harus mencakup komitmen Iran yang tegas dan dapat diverifikasi untuk tidak membangun kembali program nuklirnya.
Di sisi lain, Iran menyatakan proposal gencatan senjata yang diajukan dapat diterapkan dalam waktu dua hari apabila Amerika Serikat menyetujui persyaratan Teheran.
Proposal tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian serangan, pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran, penghapusan sanksi, serta jaminan gencatan senjata regional, termasuk di Lebanon.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan proposal bergantung pada kesediaan Washington memenuhi tuntutan tersebut, sementara pemerintah Iran menyatakan siap melanjutkan negosiasi maupun menghadapi kemungkinan konfrontasi militer.
Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mempercepat pembicaraan dengan Washington guna mengakhiri perang, dengan Qatar dan Pakistan tetap berperan memfasilitasi komunikasi tidak langsung.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan dimulainya negosiasi hanya dapat dilakukan apabila persyaratan Teheran diterima, sedangkan Washington belum menyatakan persetujuan terhadap proposal tersebut.
Meskipun Trump menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan, ia tetap membuka opsi militer dan memperingatkan bahwa konflik dapat diakhiri melalui kesepakatan atau tindakan lebih lanjut dari Amerika Serikat.
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