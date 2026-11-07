Tiongkok Meningkatkan Diplomasi Timur Tengah dengan Memperkuat Hubungan Iran dan Oman!

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Sultan Oman Haitham bin Tariq (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Tiongkok meningkatkan upaya diplomatiknya di kawasan Timur Tengah melalui pertemuan dengan Iran dan Oman di tengah berlanjutnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (3/11), Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan pejabat keamanan senior Iran, Ali Bagheri Kani, di Beijing pada Senin, sementara Presiden Xi Jinping menerima kunjungan kenegaraan Sultan Oman Haitham bin Tariq.
Dalam pertemuan tersebut, Wang menegaskan bahwa dialog dan negosiasi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik, sekaligus menyatakan dukungan Tiongkok terhadap kedaulatan dan keamanan Iran.
Sejalan dengan peningkatan aktivitas diplomatik tersebut, Tiongkok mengumumkan rencana kunjungan utusan khusus Timur Tengah Zhai Jun ke Iran, Oman, dan Arab Saudi untuk memperkuat komunikasi dengan negara-negara kawasan.
Xi Jinping menyebut Timur Tengah dan kawasan Teluk tidak seharusnya menjadi arena persaingan kekuatan besar maupun konflik geopolitik, sementara kunjungan Sultan Oman menjadi yang pertama ke Tiongkok sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 1978.
Kedua negara juga menandatangani 14 dokumen kerja sama yang mencakup bidang kecerdasan buatan, energi hijau, rantai pasokan, serta pertukaran mata uang.
Oman dinilai memiliki peran strategis dalam upaya diplomasi tersebut karena lokasinya berada di dekat Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi dunia yang mengalami gangguan akibat konflik.
Tiongkok dan Oman dalam pernyataan bersama menyerukan pemulihan pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz serta mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk kembali membuka dialog.
Peningkatan hubungan dengan Oman juga menjadi prioritas bagi Beijing mengingat ketergantungan Tiongkok terhadap impor energi dan posisi pelabuhan Oman yang berada di luar Selat Hormuz.
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