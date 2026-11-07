Putin Konfirmasi Perundingan Rusia-AS-Ukraina Digelar di Abu Dhabi

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengonfirmasi bahwa putaran berikutnya perundingan trilateral Rusia, Amerika Serikat, dan Ukraina untuk membahas perang yang berlangsung diperkirakan dimulai Selasa di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Menurut kantor berita pemerintah TASS, Putin menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Jumat. Dia mengatakan telah mengundang sejumlah perwakilan delegasi Rusia yang akan berangkat ke Abu Dhabi untuk mengikuti perundingan.

"Mengingat perundingan diperkirakan berlangsung pada Selasa, saya mengundang rekan-rekan yang akan berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut," kata Putin, seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.

Pertemuan Dewan Keamanan tersebut dihadiri Vladimir Medinsky, Igor Kostyukov, Yuri Ushakov, Mikhail Galuzin, dan Sergei Ryabkov, menurut kantor berita TASS.

Media pemerintah Rusia melaporkan perundingan tersebut akan berlangsung selama dua hari.

Utusan Khusus AS Steve Witkoff sebelumnya mengatakan para pihak berencana membahas jaminan keamanan, deeskalasi, isu kemanusiaan, serta langkah lanjutan menuju penyelesaian damai.