Eks PM Malaysia Najib Razak Bayar Denda Rp 223 Miliar Demi Jadi Tahanan Rumah

JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tinggal selangkah lagi menjalani sisa hukuman penjara sebagai tahanan rumah.

Itu setelah denda atas namanya sebesar MYR 50 juta atau sekitar Rp 223 miliar dibayarkan ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Jumat (6/11).

Pembayaran tersebut menjadi salah satu syarat pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, pada September lalu.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengkonfirmasi bahwa seluruh proses pembayaran denda untuk Najib telah diselesaikan.

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Dengan demikian, mantan pemimpin Malaysia berusia 73 tahun itu tinggal menunggu dokumen pemindahan status penahanannya diterbitkan.

"UMNO telah menyelesaikan seluruh proses pembayaran kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pagi ini," demikian pernyataan resmi partai tersebut.

UMNO juga mengumumkan penutupan rekening khusus penggalangan dana solidaritas untuk Najib Razak.

Rekening itu sebelumnya digunakan untuk menampung sumbangan masyarakat guna membantu pembayaran denda.

"UMNO dengan ini secara resmi menutup rekening Dana Solidaritas Najib Razak yang dibentuk untuk menerima kontribusi masyarakat. Tidak ada lagi kebutuhan untuk penggalangan dana publik untuk tujuan ini," lanjut pernyataan tersebut dilansir Gulf News.