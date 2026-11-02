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Penulis: Andika Rachmansyah
Senin, 2 November 2026 | 16.24 WIB

Belalang Goreng Jadi Menu Perayaan Veda Ega usai Raih Podium Kedua Moto3 Malaysia 2026

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil meraih podium kedua Moto3 Malaysia 2026. (Instagram @honda_team_asia) - Image

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil meraih podium kedua Moto3 Malaysia 2026. (Instagram @honda_team_asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama punya cara unik untuk merayakan keberhasilannya meraih podium kedua Moto3 Malaysia 2026.

Bukan dengan selebrasi mewah, rider Honda Team Asia itu justru menyantap walang goreng alias belalang goreng, kuliner khas Gunungkidul, daerah asalnya. 

Veda tampil impresif pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu (1/11).

Dia finis posisi kedua, tepat di belakang Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), dan di depan Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). 

Tawarkan Walang Goreng ke Maximo Quiles

Selepas balapan, para pembalap yang berhasil naik podium berkumpul di area parc ferme untuk merayakan hasil masing-masing.

Di tengah suasana tersebut, Veda terlihat membawa sebuah kotak transparan yang ternyata berisi walang goreng.

Pada momen itu, Veda menyantap cemilan khas daerah asalnya tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga menawarkan belalang goreng kepada sang juara, Quiles. Namun, tawaran tersebut justru menghadirkan momen menggelitik karena Quiles tampak terkejut saat melihat isi kotak yang dibawa Veda.

Selebrasi sederhana itu menjadi warna tersendiri dalam perayaan podium Veda di Sepang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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