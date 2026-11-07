Eks Presiden Paraguay jadi Tahanan Rumah Usai Dilengserkan, Efek Skandal Bank

Presiden Paraguay Santiago Pena. (Democrata).
JawaPos.com - Mantan Presiden Paraguay Santiago Pena resmi menjadi tahanan rumah setelah dilengserkan Senat pada Jumat (6/11).
Ia menghadapi sejumlah tuduhan pidana, mulai dari penyalahgunaan kepercayaan, perdagangan pengaruh, hingga memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dalam skandal runtuhnya Ueno Bank.
Mengutip CBC, Pena diperintahkan tetap berada di salah satu rumahnya di Asuncion hingga menjalani pemeriksaan di hadapan jaksa pada Sabtu (7/11) pagi waktu setempat.
Jika terbukti bersalah, sejumlah dakwaan yang dihadapinya dapat berujung hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Kasus tersebut menjadi puncak krisis politik terbesar Paraguay dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Diberitakan sebelumnya, kejatuhan Pena bermula dari ambruknya Ueno Bank, lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah dan membuat hampir separuh dari enam juta penduduk Paraguay kehilangan akses terhadap tabungan mereka.
Dalam pemungutan suara di Senat, 44 senator yang hadir seluruhnya sepakat mencopot Pena dari jabatan presiden.
Keputusan itu menjadikannya presiden Paraguay kedua yang dilengserkan melalui proses pemakzulan sejak berakhirnya kediktatoran Alfredo Stroessner pada 1989.
Penyelidikan terhadap Pena berkaitan dengan dugaan penggunaan pengaruh politik untuk mengalihkan dana publik dalam jumlah ratusan juta dolar AS ke Ueno Bank.
Para anggota parlemen menuding Pena memanfaatkan posisinya untuk mengarahkan dana pemerintah ke bank tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022