Eks Presiden Paraguay jadi Tahanan Rumah Usai Dilengserkan, Efek Skandal Bank

JawaPos.com - Mantan Presiden Paraguay Santiago Pena resmi menjadi tahanan rumah setelah dilengserkan Senat pada Jumat (6/11).

Ia menghadapi sejumlah tuduhan pidana, mulai dari penyalahgunaan kepercayaan, perdagangan pengaruh, hingga memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi dalam skandal runtuhnya Ueno Bank.

Mengutip CBC, Pena diperintahkan tetap berada di salah satu rumahnya di Asuncion hingga menjalani pemeriksaan di hadapan jaksa pada Sabtu (7/11) pagi waktu setempat.

Jika terbukti bersalah, sejumlah dakwaan yang dihadapinya dapat berujung hukuman penjara maksimal 10 tahun.

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Kasus tersebut menjadi puncak krisis politik terbesar Paraguay dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Diberitakan sebelumnya, kejatuhan Pena bermula dari ambruknya Ueno Bank, lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah dan membuat hampir separuh dari enam juta penduduk Paraguay kehilangan akses terhadap tabungan mereka.

Dalam pemungutan suara di Senat, 44 senator yang hadir seluruhnya sepakat mencopot Pena dari jabatan presiden.

Keputusan itu menjadikannya presiden Paraguay kedua yang dilengserkan melalui proses pemakzulan sejak berakhirnya kediktatoran Alfredo Stroessner pada 1989.

Penyelidikan terhadap Pena berkaitan dengan dugaan penggunaan pengaruh politik untuk mengalihkan dana publik dalam jumlah ratusan juta dolar AS ke Ueno Bank.