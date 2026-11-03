Tumbuh 8,65 Persen, Simpanan Masyarakat di Bank Tembus Rp 10.513 Triliun pada September 2026

JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total simpanan masyarakat di perbankan mencapai Rp 10.513 triliun pada September 2026 atau tumbuh 8,65 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Ketua LPS Anggito Abimanyu mengatakan, pertumbuhan simpanan tersebut merupakan data agregat yang mencerminkan kumpulan rekening penabung, bukan pertumbuhan simpanan setiap individu.

"Pertama, kalau kita lihat dari sisi data posisi September 2026, total simpanan itu tumbuh 8,65 persen year on year atau jumlahnya Rp 10.513 triliun," ujar Anggito dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11).

Anggito mengatakan, simpanan pada rentang Rp 100 juta hingga Rp 200 juta tumbuh 5,8 persen. Adapun kelompok simpanan Rp 200 juta hingga Rp 500 juta mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,21 persen.

Ia menyebut, pertumbuhan simpanan pada segmen menengah juga berada di kisaran 2 hingga 3 persen. Sedangkan kelompok simpanan di atas Rp 5 miliar mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni mencapai 11,91 persen secara tahunan.

Anggito menambahkan, LPS juga mendukung upaya pemerintah dalam memperluas kepemilikan rekening masyarakat melalui Program Satu Orang Satu Rekening.

Dukungan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam penyelarasan data serta kriteria calon peserta program.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengingat masih terdapat sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening perbankan.

"LPS mendukung program pemerintah yang berencana meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rekening," ujarnya.