Bank Digital di Paraguay Kolaps Berujung Mundurnya Presiden Santiago Pena

Presiden Paraguay Santiago Pena. (Democrata).

JawaPos.com - Kolapsnya bank digital Ueno menjadi salah satu pemicu krisis politik di Paraguay yang berujung pada pengunduran diri Presiden Santiago Pena.

Masalahnya bukan semata-mata kegagalan sebuah bank, melainkan dugaan konflik kepentingan yang menyeret hubungan bisnis presiden dengan kelompok usaha di balik Ueno serta mempertanyakan independensi regulator keuangan negara tersebut.

Mengutip Reuters, kasus ini bermula ketika Bank Sentral Paraguay menemukan Ueno melanggar ketentuan minimum solvabilitas. Regulator kemudian mengambil langkah resolusi terhadap bank yang memiliki sekitar 3 juta nasabah tersebut.

Keputusan itu membuat jutaan pelanggan untuk sementara kehilangan akses ke rekening mereka, termasuk masyarakat yang menyimpan dana publik dan para pensiunan penerima tunjangan pemerintah.

Namun, persoalan perbankan tersebut segera berubah menjadi masalah politik karena Ueno memiliki hubungan dengan Grupo Vazquez, kelompok usaha yang pernah memiliki keterkaitan bisnis dengan Peña.

Presiden yang terpilih pada 2023 itu mengakui pernah menjadi pemegang saham Grupo Vazquez. Dia menyatakan telah menjual kepemilikannya pada Maret 2025.

Meski demikian, riwayat hubungan bisnis tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan ketika Ueno menghadapi masalah keuangan dan membutuhkan pengawasan regulator.

Kelompok oposisi kemudian menuding adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan dana pensiun, hingga upaya menutupi persoalan kelembagaan dalam penanganan bank tersebut.