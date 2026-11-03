Superbank Gandeng Grab dan OVO Tingkatkan Akses Layanan Keuangan

SuperBank memperluas penyaluran kredit digital dengan mengintegrasikan akses pengajuan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) langsung ke dalam aplikasi Grab. (istimewa)
JawaPos.com - Integrasi ekosistem digital menjadi salah satu strategi perbankan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi nasabah. Melalui kolaborasi dengan platform digital, layanan pembiayaan dan transaksi harian kini dapat diakses langsung dari aplikasi yang digunakan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut dilakukan PT Super Bank Indonesia Tbk (IDX: SUPA; "Superbank") melalui integrasi layanan pembiayaan dengan aplikasi Grab dan OVO. Pengguna kedua platform itu dapat mengakses produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS) tanpa perlu mengunduh aplikasi perbankan secara terpisah.
Upaya ini mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Hingga September 2026, Superbank membukukan Laba Sebelum Pajak (Profit Before Tax/PBT) sebesar Rp385 miliar, tumbuh 376 persen secara tahunan (YoY).
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 79,3 persen YoY menjadi Rp17,6 triliun, seiring dengan pertumbuhan basis nasabah yang telah melampaui 8 juta. Pencapaian ini mencerminkan semakin luasnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Superbank, didukung oleh pertumbuhan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan integrasi ekosistem digital.
Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, menyampaikan, tren pertumbuhan tersebut bukan sekadar tentang seberapa banyak nasabah yang bergabung, tetapi juga kepercayaan yang mereka berikan kepada Superbank.
"Dengan lebih dari 8 juta nasabah dan pertumbuhan simpanan yang kuat, kami melihat semakin besarnya peran Superbank dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi kami untuk terus memperkuat bisnis, menghadirkan layanan yang relevan bagi nasabah, serta menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," kata dia.
Pertumbuhan DPK sebesar 79,3 persen YoY menjadi Rp 17,6 triliun menunjukkan peningkatan dana yang dipercayakan nasabah kepada Superbank, sekaligus memperkuat basis pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis.
Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, total kredit meningkat 52,6 persen YoY menjadi Rp 13,8 triliun, sementara total aset tumbuh 66,3 persen YoY menjadi Rp 27,5 triliun.
Dari sisi profitabilitas, Pendapatan Bunga Bersih (Net Interest Income/NII) mencapai Rp 1,56 triliun, tumbuh 41,9 persen YoY. Peningkatan kinerja ini didukung oleh efisiensi operasional yang semakin baik, tercermin dari Cost to Income Ratio (CIR) sebesar 54,16 persen dan Pre Tax Return on Equity (ROE) yang meningkat menjadi 6,23 persen dari 2,03 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022