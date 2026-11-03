Superbank Gandeng Grab dan OVO Tingkatkan Akses Layanan Keuangan

JawaPos.com - Integrasi ekosistem digital menjadi salah satu strategi perbankan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi nasabah. Melalui kolaborasi dengan platform digital, layanan pembiayaan dan transaksi harian kini dapat diakses langsung dari aplikasi yang digunakan masyarakat.

Salah satu upaya tersebut dilakukan PT Super Bank Indonesia Tbk (IDX: SUPA; "Superbank") melalui integrasi layanan pembiayaan dengan aplikasi Grab dan OVO. Pengguna kedua platform itu dapat mengakses produk Pinjaman Atur Sendiri (PAS) tanpa perlu mengunduh aplikasi perbankan secara terpisah.

Upaya ini mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Hingga September 2026, Superbank membukukan Laba Sebelum Pajak (Profit Before Tax/PBT) sebesar Rp385 miliar, tumbuh 376 persen secara tahunan (YoY).

Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 79,3 persen YoY menjadi Rp17,6 triliun, seiring dengan pertumbuhan basis nasabah yang telah melampaui 8 juta. Pencapaian ini mencerminkan semakin luasnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan Superbank, didukung oleh pertumbuhan bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan integrasi ekosistem digital.

Presiden Direktur Superbank, Tigor M. Siahaan, menyampaikan, tren pertumbuhan tersebut bukan sekadar tentang seberapa banyak nasabah yang bergabung, tetapi juga kepercayaan yang mereka berikan kepada Superbank.

"Dengan lebih dari 8 juta nasabah dan pertumbuhan simpanan yang kuat, kami melihat semakin besarnya peran Superbank dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi kami untuk terus memperkuat bisnis, menghadirkan layanan yang relevan bagi nasabah, serta menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Pertumbuhan Bisnis Solid, Profitabilitas Semakin Kuat Pertumbuhan DPK sebesar 79,3 persen YoY menjadi Rp 17,6 triliun menunjukkan peningkatan dana yang dipercayakan nasabah kepada Superbank, sekaligus memperkuat basis pendanaan untuk mendukung ekspansi bisnis.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, total kredit meningkat 52,6 persen YoY menjadi Rp 13,8 triliun, sementara total aset tumbuh 66,3 persen YoY menjadi Rp 27,5 triliun.