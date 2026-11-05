Daftar 7 Politikus Muslim yang Catat Sejarah Menang Pemilu AS, Dari Senat hingga DPR

JawaPos.com - Sedikitnya tujuh politikus Muslim berhasil memenangkan kursi Kongres Amerika Serikat (AS) dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections.

Kemenangan ini mencetak sejarah baru, terutama setelah Abdul El-Sayed terpilih sebagai Muslim pertama yang menduduki kursi Senat AS.

Selain El-Sayed, tercatat sejumlah politikus Muslim lainnya berhasil mengamankan kursi DPR AS, baik melalui kemenangan kandidat baru maupun keberhasilan petahana mempertahankan jabatan.

Mereka membawa berbagai agenda politik, mulai dari perlindungan hak-hak sipil, layanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga perubahan kebijakan Washington terhadap Israel.

Hasil pemilu yang digelar Selasa (3/11) waktu AS tersebut juga mengubah peta kekuatan politik di Washington. Partai Demokrat berhasil merebut kendali Senat dan DPR dari Partai Republik.

Menariknya, isu Palestina dan penolakan terhadap bantuan militer AS tanpa syarat kepada Israel menjadi salah satu agenda yang disuarakan sejumlah politikus Muslim selama kampanye.

Berikut tujuh politikus Muslim yang berhasil memenangkan kursi di Kongres AS.

1. Abdul El-Sayed, Muslim Pertama yang jadi Senator AS Abdul El-Sayed mencatat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Senat AS.

Politikus Partai Demokrat berusia 42 tahun itu mengalahkan mantan anggota DPR dari Partai Republik, Mike Rogers, dalam perebutan kursi Senat dari Michigan.

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