Houthi Gelar Tiga Operasi Militer ke Selatan Saudi

Para pendukung milisi Houthi mengacungkan senjata saat berunjuk rasa di Sanaa, Yaman, pada 9 Oktober 2026. (AFP)
JawaPos.com - Kelompok Ansar Allah Yaman yang juga dikenal sebagai Houthi, kembali melancarkan serangan ke Arab Saudi. Kali ini, Houthi menyebut telah melancarkan tiga operasi terhadap target-target militer di Arab Saudi Selatan pada Rabu (4/11).
"Angkatan bersenjata kami berhasil melancarkan tiga operasi militer. Dalam operasi pertama, sebuah pesawat nirawak (drone) menghantam stasiun radar di semenanjung Al Qahma di sebelah utara Jizan. Serangan tepat mengenai sasaran," kata juru bicara militer Houthi, Yahya Saree kepada penyiar Al Masirah, dilansir dari Antara, Kamis (5/11).
Kemudian dalam operasi kedua, pasukan Houthi menyasar kamp militer Aqifa di Najran di Saudi selatan dengan menggunakan rudal balistik.
Sementara itu, operasi ketiga menargetkan pos komando penjaga perbatasan di Jizan yang berada dekat perbatasan Arab Saudi dengan Yaman, dengan menggunakan rudal balistik.
Menurutnya, sejumlah tentara dan pejabat Arab Saudi tewas atau terluka dalam serangan tersebut.
Otoritas Arab Saudi belum memberikan konfirmasi terkait laporan tersebut.
Pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pro-pemerintah Yaman dukungan Saudi kembali memanas pada Juli setelah sempat mereda selama empat tahun.
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Pesawat-pesawat tempur Arab Saudi setiap harinya melancarkan serangan ke wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, sementara Houthi membalas dengan menembakkan proyektil ke wilayah Saudi.
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