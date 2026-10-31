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Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Koalisi Arab Saudi Klaim Kembali Cegat dan Hancurkan Drone Houthi, Namun Tak Jelaskan Sasarannya

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP) - Image

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com - Koalisi pimpinan Arab Saudi mengklaim kembali mencegat dan menghancurkan sebuah drone yang diluncurkan kelompok Houthi di wilayah selatan kerajaan tersebut. Ihwal hal ini dikatakan juru bicara koalisi Turki al-Maliki dalam pernyataan di platform media sosial X.

Menurut al-Maliki, drone tersebut berhasil dicegat dan dihancurkan. Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai lokasi peluncuran, sasaran yang dituju, maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Koalisi tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman, selama ini memerangi kelompok Houthi di Yaman.

Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya permusuhan antara kelompok Houthi dan koalisi, termasuk serangan yang menyasar sejumlah bandara dan fasilitas energi Arab Saudi.

Arab Saudi telah memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman dalam menghadapi kelompok Houthi sejak 2015.

Kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa dan sejumlah wilayah di Yaman sejak 2014.

Editor: Kuswandi
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