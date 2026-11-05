Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 17.43 WIB

Apple Bukukan Pendapatan Rp 572 Triliun, Prospek Pertumbuhan Kuartal Diperkirakan Melambat

Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi (Variety) - Image

Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi (Variety)

JawaPos.com – Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi sebesar USD 31,57 miliar sekitar Rp572,2 triliun pada kuartal September 2026, meningkat 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman Variey Kamis (5/11), Dibalik pencapaian baru tersebut pertumbuhan segmen layanan tersebut melambat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing mencatat kenaikan 16,3 persen dan 12,4 persen.

Segmen layanan Apple mencakup App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iCloud, serta bisnis periklanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan di luar penjualan perangkat.

Perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan layanan pada kuartal Desember 2026 berada di kisaran 8 hingga 9 persen, menandakan perlambatan lanjutan setelah pertumbuhan dua digit selama 12 kuartal berturut-turut berakhir pada September.

Analis menilai investor berharap pengembangan kecerdasan buatan, termasuk Siri, dapat mendorong peningkatan belanja pelanggan terhadap layanan Apple tanpa harus menyamai besarnya investasi kecerdasan buatan yang dilakukan pesaing.

CEO Apple John Ternus juga membuka peluang penerapan biaya untuk akses lebih luas terhadap fitur kecerdasan buatan berbasis server, meskipun sejumlah analis mempertanyakan kemampuan Siri bersaing dengan layanan kecerdasan buatan lain yang dinilai lebih unggul.

Secara keseluruhan, Apple membukukan pendapatan kuartalan sebesar USD 114,5 miliar sekitar Rp2.075 triliun, meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba per saham mencapai USD 2,10 sekitar Rp38.100, naik 14 persen.

Penjualan iPhone turut mencetak rekor kuartal September dengan pendapatan USD 57,58 miliar sekitar Rp1.044 triliun, meningkat 17 persen, sementara perusahaan memperkirakan pendapatan total pada kuartal Desember tumbuh 7 hingga 10 persen secara tahunan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kunjungan Wisman Tembus 12,01 Juta hingga September 2026, Malaysia Paling Banyak  - Image
Travelling

Kunjungan Wisman Tembus 12,01 Juta hingga September 2026, Malaysia Paling Banyak 

Senin, 2 November 2026 | 21.26 WIB

6 Zodiak Diramal Dapat Kerja Baru Bergaji Besar di September 2026, Karier dan Penghasilan Meningkat! - Image
Zodiak

6 Zodiak Diramal Dapat Kerja Baru Bergaji Besar di September 2026, Karier dan Penghasilan Meningkat!

Jumat, 11 September 2026 | 00.14 WIB

PM Inggris Andy Burnham Tak akan Diam atas Penderitaan Warga Palestina, Ini Langkah Konkretnya - Image
Internasional

PM Inggris Andy Burnham Tak akan Diam atas Penderitaan Warga Palestina, Ini Langkah Konkretnya

Rabu, 9 September 2026 | 19.18 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore