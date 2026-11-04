Suriah gagalkan dugaan serangan terhadap kilang minyak homs (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Pasukan keamanan Suriah mengumumkan telah menggagalkan rencana serangan terhadap kilang minyak Homs di wilayah Suriah tengah yang diduga melibatkan kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (4/11), Badan Intelijen Umum Suriah (GIS) menyatakan operasi keamanan tersebut dilakukan bersama Pasukan Keamanan Internal dan berhasil menangkap dua orang yang diduga anggota sel terkait.
Dalam operasi itu, aparat menyita sejumlah bahan peledak yang diduga telah dipersiapkan untuk melaksanakan serangan terhadap fasilitas energi strategis tersebut.
Hizbullah membantah tuduhan pemerintah Suriah dan menegaskan tidak memiliki kehadiran di wilayah negara tersebut maupun terlibat dalam aktivitas yang mengancam keamanan dan stabilitasnya.
Hubungan Hizbullah dengan Damaskus memburuk sejak jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad pada 2024, meskipun kelompok tersebut sebelumnya pernah berperang bersama pasukan Assad selama konflik saudara Suriah.
Pemerintah Suriah sebelumnya juga menuduh Hizbullah terlibat dalam sejumlah rencana keamanan, termasuk dugaan pembunuhan, serangan roket, dan penyelundupan senjata.
Kilang minyak Homs merupakan salah satu dari dua fasilitas pengolahan minyak utama Suriah bersama kilang Baniyas yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produk minyak bumi nasional.
Dugaan rencana serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur energi Suriah, termasuk kerusakan pipa minyak di wilayah Homs dan gangguan pasokan gas yang menyebabkan sejumlah pembangkit listrik berhenti beroperasi.
Sementara itu, aparat keamanan Suriah terus melakukan operasi terhadap kelompok bersenjata, termasuk penangkapan sejumlah anggota sel ISIS yang diduga terlibat dalam serangkaian pembunuhan dan serangan di berbagai wilayah negara tersebut.
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