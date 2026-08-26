Damaskus: Kunjungan Kepala Pertahanan Israel Melanggar Kedaulatan Suriah

Momen ketika warga Druze dari Suriah dan Israel menggelar unjuk rasa di perbatasan Israel–Suriah di Dataran Tinggi Golan pada 16 Juli 2025. (AP Photo/Leo Correa).
JawaPos.com - Suriah mengecam kunjungan kepala pertahanan Israel, Israel Katz ke wilayah negaranya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara tersebut, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, Selasa (25/8).
“Republik Arab Suriah mengecam masuknya kepala pertahanan Israel, Israel Katz secara ilegal hari ini dan tindakan itu melintasi perbatasan Suriah yang diakui secara internasional. Hal itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, Rabu (26/8).
Kementerian menambahkan bahwa tindakan tersebut secara khusus merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta kewajiban berdasarkan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 yang mengatur penghormatan terhadap garis gencatan senjata.
Damaskus selanjutnya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah guna memaksa Israel menghentikan tindakan tersebut dan menuntut penarikan penuh serta segera pasukan Israel dari seluruh wilayah Suriah yang telah mereka masuki hingga kembali ke garis pelepasan pasukan.
Setelah pergantian kekuasaan di Suriah pada Desember 2024, militer Israel mengambil alih zona penyangga yang berada di bawah pemantauan PBB dan sejumlah posisi strategis yang berdekatan di wilayah selatan negara itu, termasuk sisi Gunung Hermon yang berada di wilayah Suriah.
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Sejak saat itu, pasukan Israel secara rutin melakukan operasi di Provinsi Quneitra dan Daraa, mendirikan pos pemeriksaan sementara, menggeledah warga, menggerebek rumah, serta menahan warga sipil.
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Jawa Pos
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