Oposisi Israel sepakat untuk menggulingkan pemerintahan Benjamin Netanyahu (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Para pemimpin oposisi Israel sepakat mendukung mantan kepala militer Gadi Eisenkot sebagai calon perdana menteri untuk menggantikan Benjamin Netanyahu.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (4/11), Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bersama di Herzliya pada Selasa, menjelang konsultasi Presiden Isaac Herzog dengan berbagai partai politik untuk menentukan pembentukan pemerintahan baru.
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Blok oposisi berjanji segera menyusun pedoman kebijakan dan perjanjian koalisi guna membentuk pemerintahan darurat nasional setelah pemilihan umum 27 Oktober belum menghasilkan mayoritas di parlemen.
Pertemuan tersebut dihadiri Eisenkot, mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Liberman, dan Yair Golan yang sepakat mempercepat upaya menggantikan pemerintahan Netanyahu.
Namun, blok oposisi masih menghadapi perbedaan pandangan mengenai kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai yang dipimpin kelompok Arab, yang memiliki dukungan penting untuk mencapai mayoritas parlemen.
Dari total 120 kursi Knesset, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi, oposisi meraih 48 kursi, sedangkan partai-partai yang dipimpin Arab menguasai 19 kursi, sementara mayoritas membutuhkan sedikitnya 61 kursi.
Yair Golan menjadi satu-satunya pemimpin oposisi yang secara terbuka mendukung kerja sama dengan partai-partai Arab, sedangkan Avigdor Liberman menolak keterlibatan mereka dalam pemerintahan.
Eisenkot menetapkan sejumlah prinsip koalisi, termasuk pengakuan Israel sebagai negara Yahudi dan penolakan terhadap Hamas, yang berpotensi membatasi dukungan dari kelompok Arab.
Sementara itu, Netanyahu tetap berupaya membentuk pemerintahan nasional yang luas di bawah kepemimpinannya, tetapi Eisenkot berpeluang memperoleh rekomendasi terbanyak apabila mendapatkan dukungan anggota parlemen dari partai-partai Arab.
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