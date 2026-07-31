Bantah Klaim Trum, Hamas Tegaskan Tidak Ada Pelucutan Senjata Sebelum Israel Mundur dari Gaza

Parade Militer Hamas di Gaza/MEMO
JawaPos.com - Seorang pejabat senior Hamas mengatakan pada Jumat (31/7), pihaknya tidak akan mengambil langkah apa pun terkait pelucutan senjata sebelum pasukan Israel mundur dari Jalur Gaza.
Dilansir dari Antara, Ghazi Hamad, anggota delegasi negosiasi Hamas, mengatakan bahwa isu pelucutan senjata berkaitan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya kepada saluran Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Hamad mengatakan Israel tidak akan memiliki peran dalam proses pelucutan senjata, yang menurutnya justru akan dilakukan oleh sebuah badan nasional Palestina.
Hamad menegaskan Hamas tidak akan melakukan langkah-langkah pelucutan senjata apa pun, kecuali Israel terlebih dahulu memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai.
Dia menggambarkan proses perundingan itu "sulit dan berat". Menurut Hamad, Hamas berupaya memperoleh hasil terbaik dengan tetap berkomitmen melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas upaya mediasi dalam membantu tercapainya kesepakatan tersebut.
Pernyataan Hamad itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah tercapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Bersamaan dengan itu, pasukan Israel akan ditarik secara bertahap.
Trump juga memuji peran Mesir, Qatar, dan Turki dalam membantu tercapainya apa yang ia sebut sebagai "terobosan bersejarah".
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