Audio Trump Mendadak Hilang Saat Press Conference, TV Pool Hentikan Liputan

JawaPos.com - Suara Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak terdengar dalam konferensi pers pada Senin setelah TV pool Gedung Putih menghentikan liputan.

Rekaman video yang disediakan Gedung Putih tidak memiliki audio yang dapat digunakan untuk mendengar pernyataan Trump secara utuh.

Hilangnya audio tersebut menjadi dampak langsung dari keputusan jaringan televisi yang tergabung dalam TV pool untuk menghentikan penyediaan liputan bersama.

Keputusan itu diambil di tengah perseteruan antara pemerintahan Trump dan sejumlah media yang aksesnya ke Gedung Putih dibatasi.

Situasi ini membuat publik tidak mendapatkan rekaman audiovisual independen dari sejumlah kegiatan presiden yang biasanya diliput oleh TV pool.

Berawal dari pembatasan akses media

Perselisihan meningkat setelah Trump pada Jumat mengumumkan larangan bagi CNN, MS NOW, dan Politico untuk mengakses sejumlah kegiatan Gedung Putih. Sehari kemudian, kredensial media-media tersebut dicabut.

Trump menyebut media tersebut sebagai "FAKE NEWS".

CNN, MS NOW, dan Politico kemudian menggugat pemerintahan Trump. Mereka meminta akses ke Gedung Putih dipulihkan dengan alasan pembatasan tersebut melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi kebebasan pers.