Donald Trump Klaim Amerika Serikat Akan Mengakhiri Bantuan Militer Terhadap Israel pada Akhir 2026

Benjamin Netanyahu dan Donald Trump (The Guardian)
JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemerintahannya akan mengakhiri bantuan militer kepada Israel pada akhir 2026, dengan alasan negara tersebut tidak lagi membutuhkan dukungan finansial sebesar USD 4 miliar atau sekitar Rp72,62 triliun.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (4/11), Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada hari pemilihan, di tengah meningkatnya kritik masyarakat Amerika terhadap dukungan Washington atas perang Israel di Gaza.
Trump menyebut penghentian bantuan itu akan digantikan dengan penjualan senjata kepada Israel, serta mengklaim keputusan tersebut telah dibicarakan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama beberapa tahun terakhir.
Pengumuman tersebut mengejutkan sejumlah pejabat Israel dan memicu kritik dari para pemimpin oposisi yang menilai kebijakan Netanyahu telah merusak hubungan strategis dengan Amerika Serikat.
Israel sebelumnya menerima sekitar USD 3,8 miliar atau Rp68,99 triliun pada 2025 dalam bentuk hibah pembiayaan militer, termasuk USD 500 juta atau sekitar Rp9,08 triliun untuk program pertahanan rudal bersama.
Trump menyatakan penghentian bantuan merupakan langkah yang diperlukan karena Israel dinilai mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri, meskipun Netanyahu sebelumnya hanya mengusulkan pengurangan bantuan secara bertahap selama satu dekade.
Keputusan tersebut diumumkan ketika dukungan Amerika terhadap Israel menjadi isu penting dalam pemilihan paruh waktu, terutama di tengah meningkatnya kritik terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Sejumlah pemimpin oposisi Israel, termasuk Gadi Eisenkot dan Yair Golan, menilai kebijakan Netanyahu telah memperburuk hubungan dengan Washington serta membahayakan masa depan keamanan Israel.
Meski Trump tetap menyampaikan dukungan terhadap Netanyahu, pengumuman penghentian bantuan militer berpotensi menjadi perubahan besar dalam hubungan kedua negara yang selama ini bergantung pada kerja sama pertahanan dan dukungan finansial Amerika.
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