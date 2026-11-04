Abdul El-Sayed Ukir Sejarah sebagai Senator Muslim Pertama Amerika Serikat

Abdul El-Sayed dan sang istri Sarah Jukaku setelah kemenangannya dalam pemilihan Senat Michigan (The Guardian)
JawaPos.com – Abdul El-Sayed, dokter sekaligus politikus progresif dari Partai Demokrat, memenangkan pemilihan Senat Amerika Serikat di Michigan setelah mengalahkan kandidat Partai Republik Mike Rogers.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (4/11), Kemenangan tersebut menjadikannya senator Muslim pertama dalam sejarah Amerika Serikat sekaligus memperkuat posisi Partai Demokrat di Senat.
El-Sayed menyampaikan kemenangan pada Rabu pagi di Detroit dan mengapresiasi dukungan masyarakat yang telah mengantarkannya melalui kampanye selama satu setengah tahun.
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Kemenangan El-Sayed menjadi sorotan setelah dirinya menghadapi serangan bernuansa Islamofobia dari Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh Partai Republik yang mempertanyakan identitas serta keyakinannya.
Meski demikian, El-Sayed berhasil menggalang dukungan melalui agenda progresif, termasuk layanan kesehatan universal, penurunan biaya hidup, serta penghentian bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel.
El-Sayed juga menegaskan bahwa kampanyenya berfokus pada kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, dibandingkan politik yang memecah belah.
Dalam pemilihan tersebut, El-Sayed mengalahkan Mike Rogers, mantan anggota Kongres yang didukung Trump dan sebelumnya kalah dalam pemilihan Senat 2024.
Kemenangan El-Sayed sekaligus menjadi ujian bagi kekuatan politik progresif di Michigan, negara bagian yang dikenal memiliki persaingan elektoral ketat.
El-Sayed menggantikan Gary Peters yang akan mengakhiri masa jabatannya, sementara kemenangan Demokrat di sejumlah negara bagian lain turut memperkuat peluang partai tersebut menguasai Senat.
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