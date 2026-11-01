Iran Ancam Angkat Kaki dari Traktat No-Proliferasi Nuklir Jika Perang dengan AS Kembali Pecah

Ilustrasi fasilitas pengembangan nuklir Iran. (AP).
JawaPos.com - Iran mengancam akan angkat kaki dari Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) jika perang antara pihaknya dan Amerika Serikat kembali terjadi.
"Dalam hal nuklir, prioritas kami adalah untuk membahas hak-hak kami, bukan untuk menerima pembatasan pada pihak Iran," kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Mohsen Rezaei kepada televisi nasional Iran dikutip dari Antara, Minggu (1/11).
Teheran kata Mohsen, belum menentukan sikap mereka di dalam NPT jika perang kembali berlangsung di masa depan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nikzad mengisyaratkan bahwa badan legislatif tersebut sedang mengkaji peluang Iran untuk mundur dari NPT.
Selain itu, anggota Presidium di Parlemen Iran, Abbas Goudarzi, mengatakan penarikan diri Iran dari NPT merupakan langkah yang "sangat nyata dan mudah dicapai".
Sebagaimana diberitakan, sebelumnya pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran.
AS dan Iran sebenarnya telah menyetujui memorandum untuk memulai proses pembahasan perjanjian perdamaian pada pertengahan Juni lalu, akan tetapi tiga pekan kemudian permusuhan kembali terjadi.
Washington menuding Teheran menyerang sejumlah kapal komersial di Selat Hormuz, sehingga kedua pihak kembali saling serang.
Hingga kini, pelayaran bebas di Selat Hormuz masih belum dibuka.
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