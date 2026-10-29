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Penulis: Rian Alfianto
Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.34 WIB

Spanyol Tetapkan 3 Hari Berkabung Nasional Setelah 68 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta Cepat

Ilustrasi kereta cepat di Spanyol alami kecelakaan fatal pada Rabu (28/10) waktu setempat. (Apa).&nbsp; - Image

Ilustrasi kereta cepat di Spanyol alami kecelakaan fatal pada Rabu (28/10) waktu setempat. (Apa).&nbsp;

JawaPos.com - Pemerintah Spanyol menetapkan tiga hari berkabung nasional pada 29-31 Oktober 2026 setelah tabrakan dua kereta cepat di dekat Urda, Provinsi Toledo, menewaskan sedikitnya 68 orang dan melukai puluhan lainnya. Pemerintah juga berjanji mengusut penyebab kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kesalahan pengendalian perjalanan kereta.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan masa berkabung tersebut setelah mengunjungi lokasi kecelakaan pada Rabu (28/10). Selama masa berkabung, bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di gedung-gedung pemerintah dan kapal Angkatan Laut Spanyol.

"Hari ini, seluruh Spanyol sedang bersedih," kata Sanchez, yang berarti seluruh Spanyol tengah berduka.

Sánchez mengatakan pemerintah akan mengusut penyebab kecelakaan hingga tuntas. Jika penyelidikan menemukan kelalaian atau kegagalan sistem keselamatan, pemerintah berjanji menindaklanjutinya secara tegas.

"Jika ada kelalaian, hal itu akan terungkap. Jika ada kegagalan dalam sistem keselamatan, hal itu akan ditangani dengan sangat tegas," ujar Sanchez mengutip Guardian.

Pemerintah menyatakan prioritas utama saat ini adalah menangani korban, membantu keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, serta memberikan perawatan kepada para korban luka. Penyelidikan juga dilakukan untuk memastikan penyebab tabrakan dan menentukan apakah terdapat pelanggaran prosedur keselamatan.

Gangguan Sistem Persinyalan Jadi Fokus Penyelidikan

Menteri Transportasi Spanyol Oscar Puente menyebut kecelakaan tersebut sebagai peristiwa yang sulit dijelaskan. Tabrakan terjadi ketika kereta cepat milik perusahaan kereta negara Renfe menabrak bagian belakang kereta Iryo yang berhenti di jalur yang sama.

Menurut Puente, sistem persinyalan LZB yang berfungsi mengatur pergerakan kereta dan menghentikan perjalanan ketika jalur di depan terisi mengalami gangguan komputer sekitar pukul 08.30 waktu setempat.

Gangguan tersebut menyebabkan sekitar enam kereta berhenti di sepanjang jalur sekitar 63 kilometer. Pengendalian perjalanan kemudian bergantung pada pusat kendali yang bertugas memantau pergerakan kereta.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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