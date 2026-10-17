Bacaan Misa Gereja Katolik Minggu, 18 Oktober 2026: Hari Minggu Biasa XXIX

Foto salib digantung di tembok dan deretan peristiwa dalam Jalan Salib dan foto-foto santo-santa (Pexels)
JawaPos.com - Pada Minggu (18/10) ini, para umat Katolik sedunia kembali berkumpul di gereja mereka untuk melaksanakan ibadah, atau misa, rutin mereka. Minggu ini adalah Hari Minggu Biasa XXIX.
Walaupun tidak ada agenda khusus yang perlu dirayakan atau diselenggarakan, para umat dapat melaksanakan misa mereka semeriah mungkin.
Pada tiap misa, biasanya akan dibacakan setidaknya tiga bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada misa tersebut.
Ketiga bacaan ini disebut Bacaan Pertama, Bacaan Kedua dan Bacaan Injil. Dan setiap bacaan diselingi oleh Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil.
Bacaan Pertama
Yesaya 45:1, 4-6
Beginilah firman Tuhan, "Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya Kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja; untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup:
Demi hamba-Ku Yakub, dan demi Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain."
Bacaan Kedua
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