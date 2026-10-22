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Rian Alfianto
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.17 WIB

Demo Pendidikan Meluas di Eropa, Ribuan Mahasiswa dan Guru Turun ke Jalan di Yunani

Ribuan mahasiswa dan guru berunjuk rasa di Yunani menuntut biaya pendidikan terjangkau, bantuan sewa tempat tinggal, dan perbaikan kondisi sekolah di tengah gelombang protes Eropa. Demo mahasiswa dan guru di Yunani. (AP Photo/Thanassis Stavrakis) - Image

Ribuan mahasiswa dan guru berunjuk rasa di Yunani menuntut biaya pendidikan terjangkau, bantuan sewa tempat tinggal, dan perbaikan kondisi sekolah di tengah gelombang protes Eropa. Demo mahasiswa dan guru di Yunani. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

JawaPos.com - Ribuan mahasiswa dan guru menggelar demonstrasi di Athena, Yunani, pada Rabu, 21 Oktober, untuk menuntut biaya pendidikan yang lebih terjangkau, bantuan tempat tinggal mahasiswa, serta peningkatan investasi pemerintah di sektor pendidikan. Aksi ini menambah panjang gelombang protes di Eropa yang dipicu kenaikan biaya hidup dan memburuknya kondisi layanan publik.

Demonstrasi tidak hanya berlangsung di ibu kota Athena. Aksi serupa juga digelar di sejumlah kota lain, termasuk Thessaloniki di Yunani utara dan Patras, kota pelabuhan di bagian barat negara tersebut.

Dilansir via ABC News, para demonstran menyoroti mahalnya biaya hidup, termasuk kenaikan harga bahan bakar, serta sulitnya mahasiswa mendapatkan tempat tinggal dengan harga terjangkau. Di sisi lain, kondisi sekolah yang dinilai semakin memburuk turut memicu kemarahan para guru.

Gelombang demonstrasi tersebut sebelumnya juga terjadi di sejumlah negara Eropa. Aksi di Perancis bahkan diwarnai bentrokan, sementara demonstrasi di Italia dan Albania turut memperlihatkan besarnya tekanan sosial akibat persoalan biaya hidup dan layanan publik.

Mahasiswa Yunani Protes Biaya Hidup dan Sewa Tempat Tinggal

Dalam demonstrasi di Athena, para mahasiswa membawa spanduk yang menuntut pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan. Salah satu spanduk bertuliskan, "From Greece to France, give money to education” atau “Dari Yunani hingga Perancis, berikan dana untuk pendidikan.”

Sementara itu, sejumlah demonstran membawa poster berbahasa Prancis bertuliskan, “To study or to survive” yang berarti “Belajar atau bertahan hidup.”

Pesan tersebut menggambarkan dilema yang dihadapi mahasiswa ketika biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Biaya sewa tempat tinggal menjadi salah satu persoalan utama, terutama bagi mahasiswa yang harus tinggal jauh dari keluarga untuk menempuh pendidikan.

Panagiotis Moschonas, mahasiswa teknik berusia 20 tahun, mengkritik pemerintah konservatif Yunani karena dinilai belum memberikan bantuan yang memadai untuk meringankan beban mahasiswa.

“Pemerintah mengatakan bahwa mereka konon membantu mahasiswa dengan subsidi sewa sebesar 120 euro atau 135 dolar AS per bulan. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membayar setengah biaya sewa, dan bantuannya juga diberikan pada akhir tahun,” kata Moschonas.

Editor: Bintang Pradewo
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