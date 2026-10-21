Kerusuhan di Perancis Meluas, WNI Diimbau Waspada dan Patuhi Jam Malam

Ilustrasi kerusuhan di Prancis.
JawaPos.com - KBRI Paris mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Perancis meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi pemberlakuan jam malam, menyusul perkembangan situasi keamanan pascakerusuhan pada 17 Oktober 2026.
WNI juga diminta menghindari lokasi demonstrasi, membatasi aktivitas di luar rumah, serta memantau informasi resmi dari otoritas setempat.
Imbauan tersebut disampaikan KBRI Paris untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sejumlah wilayah Prancis yang memberlakukan pembatasan aktivitas atau 'couvre-feu*l'.
Dalam keterangannya, KBRI Paris meminta WNI mengikuti ketentuan jam malam yang berlaku di sejumlah titik, termasuk kawasan Place de la République dan Les Halles di Paris.
Pembatasan juga diberlakukan di beberapa wilayah lain, yakni Lyon di kawasan Auvergne-Rhône-Alpes; Lille, Douai, Wattignies, dan Denain di Hauts-de-France; Nice di Provence-Alpes-Côte d'Azur; Bordeaux di Nouvelle-Aquitaine; serta Coulaines di Pays de la Loire.
KBRI Paris mengingatkan bahwa ketentuan pembatasan aktivitas dapat berbeda di setiap wilayah. Karena itu, WNI diminta memastikan informasi terbaru mengenai lokasi, waktu pemberlakuan, dan aturan yang ditetapkan pemerintah setempat.
Selain mematuhi jam malam, WNI di Perancis diminta menghindari lokasi demonstrasi, kerusuhan, dan kerumunan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
KBRI Paris juga mengimbau masyarakat Indonesia membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Rencana mobilitas perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi, termasuk kemungkinan terganggunya layanan transportasi umum.
WNI disarankan memantau informasi dari prefektur, kepolisian, dan pemerintah setempat untuk mengetahui perkembangan kondisi keamanan serta aturan pembatasan yang berlaku di wilayah tempat tinggal maupun tujuan perjalanan.
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