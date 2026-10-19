Dari Perancis hingga Portugal: Beban Hidup Mencekik Bikin Negara Eropa Banyak Dilanda Demonstrasi 

Ilustrasi demo di Prancis. (Reuters)

JawaPos.com - Gelombang demonstrasi melanda sejumlah negara Eropa, mulai dari Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, hingga Albania, seiring meningkatnya tekanan biaya hidup, mahalnya hunian, persoalan pendidikan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Perancis menjadi salah satu titik panas setelah demonstrasi berujung kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran bangunan yang memicu hampir 2.400 penangkapan.

Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat Eropa tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan. Bagi banyak warga, persoalan yang dihadapi menyentuh kebutuhan mendasar, mulai dari biaya tempat tinggal, bahan bakar, dan pendidikan hingga kesempatan memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang memadai.

Di Perancis, demonstrasi yang melibatkan pelajar kemudian diikuti kelompok masyarakat lain yang memprotes kenaikan biaya hidup. Situasi semakin tegang ketika aksi pada Sabtu berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah kota.

Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan sekitar 1.000 petugas mengalami luka-luka. Kepolisian Paris mencatat 855 penangkapan, angka yang disebut sebagai rekor. Sementara itu, jaksa menyatakan 517 orang masih ditahan, termasuk 171 anak di bawah umur.

Kerusuhan juga meluas ke berbagai kota. Di Limoges, balai kota bersejarah dibakar hingga sebagian besar bangunannya hangus. Serangan terhadap bangunan publik dan pertokoan turut dilaporkan terjadi di Marseille, Lyon, Avignon, dan Grenoble.

Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan tersebut dan berjanji memberikan transparansi penuh mengenai penanganan demonstrasi oleh polisi. Namun, di balik kerusuhan itu, terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang telah memicu keresahan masyarakat selama berminggu-minggu.

Krisis Biaya Hidup Menjadi Pemicu Utama Protes di Eropa Tekanan biaya hidup menjadi salah satu benang merah demonstrasi yang berlangsung di berbagai negara Eropa. Kenaikan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan energi, membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Di Perancis, kenaikan harga bahan bakar ikut memperluas gelombang protes. Situasi tersebut dikaitkan dengan terganggunya jalur pelayaran Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran, yang disebut berdampak terhadap pasokan dan harga energi.

Persoalan ekonomi juga mendorong kelompok pekerja bergabung dalam demonstrasi. Konfederasi Umum Buruh atau General Confederation of Labour (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, mendukung aksi tersebut.

CGT menyerukan penurunan harga, kenaikan pensiun, dan peningkatan upah. Tuntutan itu memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat tidak hanya menyangkut harga barang, tetapi juga kemampuan pendapatan untuk mengimbangi pengeluaran.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara upah dan jaminan ekonomi dinilai belum memadai, tekanan terhadap rumah tangga berpotensi berkembang menjadi persoalan politik.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Prancis, terlebih Presiden Macron mendekati akhir masa jabatan keduanya menjelang pemilihan presiden pada April 2027.