Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Berdesak-desakan, 17 Orang Tewas di Festival Keagamaan India

Ilustrasi Jenazah. (ANTARA/Ardika/am) - Image

Ilustrasi Jenazah. (ANTARA/Ardika/am)

JawaPos.com - Setidaknya 17 orang tewas dalam insiden berdesak-desakan di sebuah festival keagamaan di Kolkata utara, negara bagian West Bengal, India, kata para pejabat.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bangunan sementara (pandal) yang menampung arca Dewi Durga (Durga Puja).

Pernyataan kepolisian menyebutkan bahwa insiden berdesak-desakan itu terjadi pada malam hari akibat "kerumunan besar pengunjung yang berpindah dari satu 'pandal' ke 'pandal' lain di tengah hujan."

Semua korban luka telah diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Suvendu Adhikari, seorang pejabat tinggi di West Bengal, selain korban tewas, terdapat 25 orang lainnya yang mengalami luka-luka.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan melalui akun X bahwa insiden tersebut "sangat menyedihkan."

"Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban luka segera pulih. Pemerintah West Bengal sedang memberikan segala bantuan yang dimungkinkan kepada keluarga yang terdampak," tulis Modi di akun X.

Menteri Dalam Negeri India Amit Shah juga menyatakan melalui akun X bahwa "pihak administrasi memastikan seluruh fasilitas medis yang diperlukan telah disediakan bagi para korban luka."

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peringkat Ekonomi Jepang Merosot ke Posisi Keenam pada 2027, Kalah dari India dan Inggris - Image
Ekonomi

Peringkat Ekonomi Jepang Merosot ke Posisi Keenam pada 2027, Kalah dari India dan Inggris

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.41 WIB

Selundupkan Emas 1,1 Kilogram, Bea Cukai Banjarmasin Ringkus WNA dari India - Image
Kasuistika

Selundupkan Emas 1,1 Kilogram, Bea Cukai Banjarmasin Ringkus WNA dari India

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.43 WIB

Tertimpa Reruntuhan Atap Bandara Riyadh, Warga India Jadi Korban ke-13 Serangan Houthi di Arab Saudi - Image
Internasional

Tertimpa Reruntuhan Atap Bandara Riyadh, Warga India Jadi Korban ke-13 Serangan Houthi di Arab Saudi

Selasa, 13 Oktober 2026 | 16.55 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore