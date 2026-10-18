Berdesak-desakan, 17 Orang Tewas di Festival Keagamaan India

JawaPos.com - Setidaknya 17 orang tewas dalam insiden berdesak-desakan di sebuah festival keagamaan di Kolkata utara, negara bagian West Bengal, India, kata para pejabat.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bangunan sementara (pandal) yang menampung arca Dewi Durga (Durga Puja).

Pernyataan kepolisian menyebutkan bahwa insiden berdesak-desakan itu terjadi pada malam hari akibat "kerumunan besar pengunjung yang berpindah dari satu 'pandal' ke 'pandal' lain di tengah hujan."

Semua korban luka telah diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit.

Menurut Suvendu Adhikari, seorang pejabat tinggi di West Bengal, selain korban tewas, terdapat 25 orang lainnya yang mengalami luka-luka.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan melalui akun X bahwa insiden tersebut "sangat menyedihkan."

"Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban luka segera pulih. Pemerintah West Bengal sedang memberikan segala bantuan yang dimungkinkan kepada keluarga yang terdampak," tulis Modi di akun X.